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Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir?

Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir?
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Ünlü dağcı ve yazar Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi merak ediliyor. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Peki, Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? İşte detaylar!

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Nasuh Mahruki hakkında neden tutuklama kararı çıktığı merak ediliyor. Peki, Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Detaylar haberimizde...

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMA SEBEBİ NEDİR?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi. Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir?

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