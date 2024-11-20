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Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı?

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı?
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Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Ünlü dağcı ve maceraperest Nasuh Mahruki'nin, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile yollarını ayırmasının sebepleri merak konusu oldu. Mahruki, AKUT'un kurucuları arasında yer alıyordu.

Ünlü dağcı, yazar ve maceraperest Nasuh Mahruki'nin Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile yollarını ayırmasının nedenleri uzun süredir merak edilen bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. 1996 yılında AKUT'un kurucuları arasında yer alan ve derneğin yıllarca başkanlığını üstlenen Mahruki, hem Türkiye'de hem de dünyada arama kurtarma çalışmalarıyla tanınan bu önemli kuruluşun en önde gelen isimlerinden biriydi. Peki, Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

NASUH MAHRUKİ AKUT'TAN NEDEN AYRILDI?

2022 yılında sosyal medyadan art arda paylaşımlar yapan Mahruki, gelişmeyi, "AKUT'tan, AKUT'un büyük harf yazılması gerektiğini bile bilmeyen birinden gelen bir eposta ile atıldığımı öğrendim" diyerek duyurmuştu.

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı?

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968'de İstanbul'da doğmuş, profesyonel bir dağcı, yazar, fotoğrafçı ve belgesel film yapımcısıdır. Everest Dağı'na tırmanarak zirvesine ulaşan ve Yedi Zirve'yi (dünyanın en yüksek 7 dağına) tırmanan ilk Türk unvanını kazanan Mahruki, dağcılık alanındaki ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınmaktadır.

Mahruki, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı donanmasının komutanı olan Amiral Nasuhzade Ali Paşa'nın beşinci kuşak torunudur. 1987 yılında İstanbul'daki Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ankara'da Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kaydoldu ve 1992 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında, Bilkent Üniversitesi Tırmanma Kulübü'nde dağcılıkla tanıştı ve kulüp başkanlığı yaptı.

Mahruki'nin dağcılık kariyeri, Asya'daki en yüksek dağlara yaptığı tırmanışlarla başladı. 1992-1994 yılları arasında, eski Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Han Tengri, Lenin Zirvesi, Korzhenevskaya Zirvesi, Komünizm Zirvesi ve Pobeda Zirvesi gibi 7.000 metreyi aşan beş dağa tırmanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, ona Rusya Tırmanma Federasyonu tarafından verilen onursal "Kar Leoparı" unvanını kazandırdı.

Mahruki, 17 Mayıs 1995'te Everest Dağı'nın zirvesine tırmanarak bunu başaran ilk Türk ve ilk Müslüman oldu. 1996'da, dünya üzerindeki yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanmayı başaran ilk Türk dağcı oldu. Bu dağlar arasında Everest, Aconcagua, Vinson Masifi, Kilimanjaro, McKinley, Elbrus ve Kosciuszko bulunuyordu.

1997'de, Cho Oyu'ya tek başına tırmanarak Türkiye rekoru kıran Mahruki, 1998'de oksijen kullanmadan Lhotse'ye ve K2'ye tırmanarak cesaretini ve dağcılık yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

1996 yılında kurucu ortağı olduğu İstanbul merkezli gönüllü arama-kurtarma örgütü AKUT'un başkanlığını yürütmektedir. AKUT, afet durumlarında hızlı müdahale yaparak insan hayatını kurtarma amacı güden önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Mahruki, açık hava zorlukları ve seyahatleri hakkında dört kitap ve çok sayıda makale yayınladı. Kitapları, dağcılıkla ilgilenenlere ilham vermekte ve açık hava tutkularını yansıtmaktadır. Mahruki'nin hayatı ve başarıları, sadece dağcılık alanında değil, aynı zamanda Türk sporunun ve sivil toplumun önemli figürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

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