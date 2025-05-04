Naşit Özcan kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı soruları sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Naşit Özcan'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve 4 Mayıs 2025'te hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki, Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.

NAŞİT ÖZCAN ÖLDÜ MÜ?

Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu Naşit Özcan tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Naşit 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.