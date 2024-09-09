Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü?

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 24'e yükselirken, adli tıp ön raporundan da ilk detaylar gelmeye başladı. Vatandaşlar, 8 yaşındaki Narin'in nasıl öldürüldüğünü araştırıyor. Narin'in cenazesi ne zaman ve nasıl bulundu? Sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü?

NARİN NAISL ÖLDÜRÜLDÜ?

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 24'e yükselirken, adli tıp ön raporundan da ilk detaylar gelmeye başladı. Adli tıp ön raporuna göre, küçük kızın boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu belirlendi.

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.