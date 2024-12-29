Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin'in katili kim çıktı?

NARİN'İN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında Narin'i anne, ağabey ve amcasının iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.

Enes Güran ise son savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı: Enes Güran "Ben doğruyu konuştum. Hakkım helal değil. Mahkemenin suçlamalarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yüksel Güran'a mahkeme başkanı son sözünü sordu. Anne Güran, "Ben kızımın katili değilim. Son söz sizindir başkanım." dedi.

Nevzat Bahtiyar da son kez konuştu. Bahtiyar, "Cesedi ben taşıdım , cezam neyse razıyım." dedi.

Amca Salim Güran ise, "Narin Güran benim yeğenimdir, canımdır. Bu dünyada ona en son ben zarar veririm." dedi.

Mahkemenin gerekçeli kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.