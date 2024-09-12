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Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?

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Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş. Olayın detayları ve Muhammed'in cesedinin nasıl bulunduğu merak konusu oldu. 17 yıl önce derede bulunan çocuğun kim olduğu merak ediliyor. Bu trajik olayın detayları araştırılıyor.

Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce 9 yaşındaki Muhammed'in de cesedinin bulunduğu ortaya çıktı. Muhammed'in babası olayla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tavşantepe köyünde derenin kenarında Narin'in de Muhammed'in de cansız bedeni bulundu. Peki, 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Olay ne zaman, nasıl oldu? İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün boyunca süren aramaların ardından evlerine 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde bulunmuştu. Olayla ilgili olarak köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın emriyle Narin'in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etti.

Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?

17 YIL ÖNCE BİR ÇOCUĞUN CESEDİ DAHA ÇIKARILMIŞ

Muhammed Çelikbilek'in babası Abdülhakim Çelikbilek, oğlunun Diyarbakır şehir merkezinde kaybolduğunu ve evleriyle derenin bulunduğu yer arasında 25 kilometre mesafe bulunduğunu, bu mesafeyi oğlunun tek başına gidemeyeceğini belirtti. Muhammed'in ölümünün boğulma olarak kaydedildiğini söyleyen baba, Narin Güran'ın cesedinin bulunmasından sonra şüphelerinin daha da arttığını ifade etti. Acılı baba, oğlunun ölümüne dair DNA testi talebinde bulunmuş ancak sayısız dilekçesine yanıt alamadığını belirtti.

Her iki olayda da benzer şekilde kaybolan çocukların aynı derede bulunması, büyük şüpheler uyandırmış durumda. Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin'in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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