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Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO)

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Narin Güran'ın trajik ölümünün ardından öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın son halleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde taşlarla örtülü halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Aynı zamanda, Narin'in öldürülmeden önceki son görüntüleri paylaşıldı. İşte, Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri!

NARİN GÜRAN'IN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Narin Güran'ın cinayetten bir saat önceki güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Ekol TV'nin ulaştığı bu görüntülerde, Narin'in yürüdüğü ve zıplayarak geçtiği anlar yer alıyor. Diğer bir görüntüde ise, Narin'in öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araç ile Eğertutmaz Deresi'ne götürüldüğü görülüyor. Jandarma ekipleri, 130 kameradan ve 5 bin dakika görüntü izleyerek bu anları tespit etti.

Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri!

Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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