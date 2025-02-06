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Narin davası anne Yüksel Güran beraat etti mi?

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklu anne Yüksel Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu ve beraat talep etti. Narin davası anne Yüksel Güran beraat etti mi?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı. Narin davası anne Yüksel Güran beraat etti mi?

NARİN DAVASI ANNE YÜKSEL GÜRAN BERAAT ETTİ Mİ?

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre Narin Güran cinayeti davasında bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Başvuruda, ilk derece mahkemesinin kararının varsayımlara dayandırıldığı iddia edildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADELERİ ETKİLİ OLDU

İlk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

Narin davası anne Yüksel Güran beraat etti mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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