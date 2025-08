Namazda zammı sure sıralaması, Kur'an-ı Kerim'in tertibine göre yapılmalıdır. Bu sıralamaya uymak, namazın edebine ve sünnete uygunluk açısından önem taşıyor. Sureler okunurken sıralamaya uyulmaması durumunda namaz bozulur mu? sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Zammı sure sıralamasına uymamak mekruh mu sayılır? Namazda zammı sure sıralaması önemli mi?

NAMAZDA ZAMMI SURE SIRALAMASI ÖNEMLİ Mİ?

Namazda zammı sure sıralaması, Fatiha'dan sonra okunan kısa surelerin, Kur'an'daki sıralamaya göre tercih edilmesini ifade eder. Bu uygulama, Peygamber Efendimizin (s.a.v) namazlarında izlediği kıraat düzenine uygunluk açısından önemlidir.

Zammı sure sıralamasına uymak, namazın sünnetlerine riayet etmek anlamına gelir. Kur'an'da öne gelen bir sureyi birinci rekâtta, sonra geleni ikinci rekâtta okumak fıkhen uygundur. Ancak sıralamayı tersine çevirmek yani "tertil"e aykırı davranmak mekruh olarak değerlendirilir.

Örneğin, birinci rekâtta İhlas Suresi, ikinci rekâtta Kevser Suresi okunursa, bu Kur'an sıralamasına ters olduğundan dolayı mekruh sayılır. Bu durum namazın geçerliliğini bozmaz fakat sevabını azaltabilir. Zira sünnete uygunluk ihlal edilmiş olur.

ZAMMI SURELER NELERDİR?

Toplamda 10 tane Zammı sure vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim sırasına göre şu şekildedir:

Fil Suresi (Elemtera...)

Kureyş Suresi (Liilefi...)

Maun Suresi (Eraeytellezi...)

Kevser Suresi (İnneeğtayne...)

Kafirun Suresi (Gulyaeyyühel...)

Nasr Suresi (İzece...)

Tebbet Suresi (Tebbet yeda...)

İhlas Suresi (Gulhuvallahu...)

Felak Suresi (Guleuzubirabbilfelag...)

Nas Suresi (Guleuzubirabbinnas...)