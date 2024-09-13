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Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında?

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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu son zamanlarda merak konusu oldu. Özellikle Diyarbakır'daki Narin cinayeti gibi önemli olaylarla gündeme gelen Nahit Eren, bu trajik olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri haline geldi. Eren'in kim olduğu, kariyeri ve Diyarbakır Barosu'ndaki çalışmaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetiyle gündeme gelen Nahit Eren'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

NAHİT EREN KİMDİR?

Diyarbakır Baro Başkanı'dır. 1978 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan Nahit Eren, ilk, orta ve lise eğitimini Kulp ilçesinde tamamlamıştır. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nahit Eren, Diyarbakır Barosu Basın Yayın Komisyonu'nda yayın kurulu üyeliği (2002-2004), Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı (2004-2006),Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcılığı (2012-2014) ve Yönetim Kurulu üyeliği (2016-2018) görevlerinde bulunmuştur. Tahir Elçi Vakfı'nda Danışma Kurulu üyesi olan Eren, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında?Nahit Eren

NARİN GÜRAN OLAYI

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bir dere kenarında çuval içinde bulunmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eren, "Narin'in çantası, terlikleri de aynı çuvalın içindeydi. Tüm bunlar olay yerinde delil olarak kayda alındı ve detaylı bir şekilde inceleniyor. Çuval içindeki en ufak çakıl taşı, toprak, ne varsa, tüm numuneler büyük bir özenle toplandı. Bu nedenle delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." ifadelerini kullandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla titizlikle çalışıldığını belirten yetkililer, delillerin incelenmesinin sürdüğünü açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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