Haberler

Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan – Seren Ay olayı nedir?

Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan – Seren Ay olayı nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok araştırdığı sorulardan biri "Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi?" oldu. Yarışmada yaşanan gelişmeler ve Nagihan Karadere'nin ekranlarda daha az görünmesi, izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden olurken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündemi adeta salladı.

"Survivor Nagihan elendi mi, yoksa diskalifiye mi edildi?" sorusu, yarışmanın son bölümünün ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti. Survivor 2026 sezonunun iddialı isimlerinden Nagihan Karadere hakkında ortaya atılan diskalifiye ve elenme iddiaları, hem izleyiciler hem de yarışma takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

SEREN AY'DAN NAGİHAN'A SERT SÖZLER

Survivor'da tansiyon bir kez daha yükseldi. 11 Ocak'ta ekrana gelen bölümde Seren Ay ile Nagihan arasında yaşanan gerginlik, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Oyun sırasında Seren Ay'ın fırlattığı sandalyenin Nagihan'ın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel temasa dönüştü.

KONSEYDE GERGİNLİK TIRMANDI

Yaşanan olay konseyde masaya yatırılırken taraflar karşılıklı olarak ağır ifadeler kullandı. Seren Ay'ın Nagihan için sarf ettiği "50 yaşında kadın, deli" sözleri hem yarışmacılar arasında hem de konseyde büyük tepki topladı. Acun Ilıcalı da bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak duruma müdahale etti.

Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan – Seren Ay olayı nedir?

ADADA KAVGA DEVAM ETTİ

Konsey sonrası adaya dönen yarışmacılar arasında tansiyon bir türlü düşmedi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın Seren Ay'a doğru yönelerek saldırdığı anlar dikkat çekti. Görüntüler, olayın konsey sonrası da kontrolden çıktığını gözler önüne serdi.

Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan – Seren Ay olayı nedir?

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda yer alan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise izleyicileri endişelendirdi. Ilıcalı, yaşananları "Ne yaptıysak sakinleştiremedik. Kavga adada da devam etti. Nagihan, Seren Ay'a saldırdı ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştu" sözleriyle anlattı. Bu açıklamalar, Nagihan'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Survivor'un yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve Nagihan'ın yarışmadaki geleceği, 12 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek bölümle netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Survivor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'e ilgilerini doğruladılar: Gelmesini çok isterdik, hala istiyoruz

Fred için gözünü kararttılar: Onu çok istedik, hala istiyoruz
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin

Yapay zekadan yeni tahmin: 3 puan farkla şampiyonlar
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Fred'e ilgilerini doğruladılar: Gelmesini çok isterdik, hala istiyoruz

Fred için gözünü kararttılar: Onu çok istedik, hala istiyoruz
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

Dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Fener'i değil bizi seçsin