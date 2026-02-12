Nagihan diskalifiye mi oldu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan – Seren Ay olayı nedir?

"Survivor Nagihan elendi mi, yoksa diskalifiye mi edildi?" sorusu, yarışmanın son bölümünün ardından gündemin ilk sıralarına yerleşti. Survivor 2026 sezonunun iddialı isimlerinden Nagihan Karadere hakkında ortaya atılan diskalifiye ve elenme iddiaları, hem izleyiciler hem de yarışma takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

SEREN AY'DAN NAGİHAN'A SERT SÖZLER

Survivor'da tansiyon bir kez daha yükseldi. 11 Ocak'ta ekrana gelen bölümde Seren Ay ile Nagihan arasında yaşanan gerginlik, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Oyun sırasında Seren Ay'ın fırlattığı sandalyenin Nagihan'ın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel temasa dönüştü.

KONSEYDE GERGİNLİK TIRMANDI

Yaşanan olay konseyde masaya yatırılırken taraflar karşılıklı olarak ağır ifadeler kullandı. Seren Ay'ın Nagihan için sarf ettiği "50 yaşında kadın, deli" sözleri hem yarışmacılar arasında hem de konseyde büyük tepki topladı. Acun Ilıcalı da bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak duruma müdahale etti.

ADADA KAVGA DEVAM ETTİ

Konsey sonrası adaya dönen yarışmacılar arasında tansiyon bir türlü düşmedi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın Seren Ay'a doğru yönelerek saldırdığı anlar dikkat çekti. Görüntüler, olayın konsey sonrası da kontrolden çıktığını gözler önüne serdi.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda yer alan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise izleyicileri endişelendirdi. Ilıcalı, yaşananları "Ne yaptıysak sakinleştiremedik. Kavga adada da devam etti. Nagihan, Seren Ay'a saldırdı ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştu" sözleriyle anlattı. Bu açıklamalar, Nagihan'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Survivor'un yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve Nagihan'ın yarışmadaki geleceği, 12 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek bölümle netlik kazanacak.