Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili cezai düzenlemelerde değişiklik öngören yeni bir taslak hazırladı. Taslak, tazyik hapsine üst sınır getirilmesini ve tekrar eden cezaların önlenmesini içeriyor.

Adalet Bakanlığı, süresiz nafaka tartışmalarının yanı sıra ödenmeyen nafakaların tahsiline ilişkin cezai hükümleri yeniden ele aldı. Kamuoyunun görüşüne açılan Cebri İcra Kanunu taslağı, nafaka borçlularına uygulanan tazyik hapsine yeni sınırlar getiriyor.

İKİNCİ HAPİS ENGELİ

Mevcut uygulamada nafakasını ödemeyen borçluya üç aya kadar tazyik hapsi verilebiliyor. Yeni düzenlemeye göre, bu cezayı alan kişi hakkında aynı borç nedeniyle ikinci kez hapis kararı verilemeyecek.

SÜRE ÜST SINIRI

Ayrıca borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde uygulanacak tazyik hapsi süresi toplamda bir yılı geçemeyecek.

KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; taslakta, nafaka kararlarının yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı aranmayacağı da belirtildi. Buna göre, icra takibinin kesinleşmesinden sonra bir aylık nafaka borcunun doğması ya da takip eden aylarda ödeme yapılmaması halinde tazyik hapsi kararı verilebilecek.