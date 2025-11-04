Haberler

Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili cezai yaptırımlara üst sınır getiren yeni bir taslak hazırladı. Düzenlemeyle tazyik hapsi süresi en fazla bir yıl olacak, aynı borç için ikinci kez hapis cezası uygulanamayacak.

  • Adalet Bakanlığı, nafaka borçlularına uygulanan tazyik hapsi süresine toplam bir yıl üst sınır getiren taslak hazırladı.
  • Taslak, aynı nafaka borcu nedeniyle ikinci kez hapis kararı verilmesini engelliyor.
  • Taslakta, tazyik hapsi kararı için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı aranmıyor.

Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili cezai düzenlemelerde değişiklik öngören yeni bir taslak hazırladı. Taslak, tazyik hapsine üst sınır getirilmesini ve tekrar eden cezaların önlenmesini içeriyor.

Adalet Bakanlığı, süresiz nafaka tartışmalarının yanı sıra ödenmeyen nafakaların tahsiline ilişkin cezai hükümleri yeniden ele aldı. Kamuoyunun görüşüne açılan Cebri İcra Kanunu taslağı, nafaka borçlularına uygulanan tazyik hapsine yeni sınırlar getiriyor.

İKİNCİ HAPİS ENGELİ

Mevcut uygulamada nafakasını ödemeyen borçluya üç aya kadar tazyik hapsi verilebiliyor. Yeni düzenlemeye göre, bu cezayı alan kişi hakkında aynı borç nedeniyle ikinci kez hapis kararı verilemeyecek.

SÜRE ÜST SINIRI

Ayrıca borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde uygulanacak tazyik hapsi süresi toplamda bir yılı geçemeyecek.

KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; taslakta, nafaka kararlarının yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı aranmayacağı da belirtildi. Buna göre, icra takibinin kesinleşmesinden sonra bir aylık nafaka borcunun doğması ya da takip eden aylarda ödeme yapılmaması halinde tazyik hapsi kararı verilebilecek.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

nafaka haksızlıktır zülümdür kadın erkek eşitliğine aykırıdır, iki birey kendi istekleriyle birleştiği gibi yine geçinememe durumunda ayrılabilirler, erkeği ömür boyu nafaka cezasına mahkum etmek çok yanlış bir uygulamadır, sırf bu yüzden boşanma oranları çok fazla bu yüzden aldatma çok fazla yazık günah

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıveliHamza:

O kadar yoksul işsizlikte bile Atatürk zamanında bile nafaka 1 yıl ile sınırlıydı. Şimdi ne oldu ? 2 yıl evli kalana 5 yıl nafaka 5 yık evli kalana 10 yıl nafaka. Ev taksiti öder gibi bu ne ya böyle ? AKP nin aile yılı ilan edip rezilliklerinden... İslamda bile nafaka 4-5 ay ile sınırlı. Ondan sonra yok 3 çocuk yok doğum azaldı. Kim cesaret edip evlenecek ?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

İslam dininde bu konuları nasıl olacağı açık ve net bir şekilde belirtilmiş. bu kanunu uygulayın yeter.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
