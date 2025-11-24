Naci Görür'ü küplere bindiren yazı: Bana ait değildir, kınıyorum

Deprem uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür medyada kendi adıyla dolaşıma sokulan yazılara sert tepki gösterdi.

NACİ GÖRÜR HABERLERİ YALANLADI

X hesabından açıklama yapan Görür "Medyada bazı kentler 6 Şubat depremleri ile aynı kaderi paylaşacak diye kimi kentlerin adı yazılıp ilan edilmektedir.

"ADIMLA DOLAŞIMA SOKULMUŞTUR"

Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum. Duyurulur" ifadelerini kullandı.