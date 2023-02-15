Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi ve büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olurken olası İstanbul depremi de gündeme geldi. Peki, Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

Katıldığı programda İstanbul'daki olası depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul depremi için tahminlerde bulundu. Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi ve büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor soruları gündeme geliyor. Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi ve büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor merak ediliyor. Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Büyük İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Detaylar haberimizdedir…

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ İÇİN NE DEDİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olurken olası İstanbul depremi de gündeme geldi. Katıldığı programda İstanbul'daki olası depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "500 bin insan ölümle burun buruna" dedi. İki çocuk annesi oyuncu Doğa Rutkay Kamal ise Görür'ün sözlerine tepki gösterdi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Düzce depremi için yaptıkları uyarıyı hatırlatan Görür, "Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul'u depreme hazırlayın" şeklinde konuştu.