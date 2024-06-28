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Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müstakbel Damat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müstakbel Damat konusu, özeti ve Müstakbel Damat oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Müstakbel Damat filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Müstakbel Damat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müstakbel Damat filmini izleyecek olanların merak ettiği Müstakbel Damat konusu nedir, Müstakbel Damat oyuncuları kimler ve Müstakbel Damat özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evlenmek isteyen Sema ile Hasan, bu niyetlerini Sema'nın ailesine anlatmak için Kıbrıs'a gider. Ancak telaşlı damat adayı yüzünden ailenin sakin yaşamı altüst olur.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR: KOMEDİ

YÖNETMEN: İLKER AYRIK

OYUNCULAR: İLKER AYRIK, ERDAL ÖZYAĞCILAR, HANDE SORAL

SENARYO: M. SERDAR FIRAT, SERHAT SARI

Osman Demir
Osman Demir
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