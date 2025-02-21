Mustafa Uslu kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kaç yaşında, nereli?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerinden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmuştur. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada hayatını kaybeden Mustafa Uslu'nun nereli olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA USLU KİMDİR?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kendisi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukurözü Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanılmıştır.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun acı haberi, memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya verdi. Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin evi Türk bayrağıyla donatılırken, Uslu'nun beş kardeşinden biri olduğu ve bekâr olduğu öğrenildi. Kahraman şehidin, memleketi Çukuröz köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.