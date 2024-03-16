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Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Akdeniz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Tekbaş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Tekbaş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

MUSTAFA TEKBAŞ KİMDİR?

Mustafa Tekbaş, Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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