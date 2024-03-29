Mustafa Oktay Aksu kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Mustafa Oktay Aksu biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mustafa Oktay Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mustafa Oktay Aksu kimdir? Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Mustafa Oktay Aksu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA OKTAY AKSU KİMDİR?

1966 Ordu Doğumlu. Hatay Dörtyol Ticaret Meslek Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimliğinde mezun oldu. Aksu, 2009 CHP Kağıthane Meclis Üyesi, 2014 CHP Sarıyer Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi, CHP Sarıyer Belediyesi Grup Sözcüsü, 2018 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu. Evli, iki erkek çocuk sahibidir.