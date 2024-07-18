Mustafa Levent Sungur'un kim olduğu merak ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü ise Oğuzhan Yaylacı oldu. Peki, Mustafa Levent Sungur kimdir? TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA LEVENT SUNGUR KİMDİR?

Mustafa Levent Sungur 1981 Trabzon doğumludur.

İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sungur, 2003 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Meslek hayatında yurtdışında ve yurt içinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atanan Sungur, Aralık 2018 tarihinden beri Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilmektedir.

Mustafa Levent Sungur evli olup, 3 çocuk babasıdır.