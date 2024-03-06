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Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli?

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CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli?

Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KOYUNCU KİMDİR?

Mustafa Koyuncu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Şanlıurfa Belediye Başkan Adayıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Şanlıurfa Gündem Politika Haberler

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