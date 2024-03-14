Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KARA KİMDİR?

Mustafa Kara, Mersin Erdemli ilçesinde doğdu. Kara, Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Mustafa Kara, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.