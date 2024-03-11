Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli?
Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan adayı olan Mustafa Çakır'ın kim olduğu merak konusu oldu. Mustafa Çakır'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
MUSTAFA ÇAKIR KİMDİR?
Mustafa Çakır, Zafer Partisi'nin Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.