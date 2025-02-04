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Mustafa Bazna kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna kaç yaşında, nereliydi, memleketi neresi?

Mustafa Bazna kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna kaç yaşında, nereliydi, memleketi neresi?
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşıldığını duyurdu. Bakanlık, şehit Mustafa Bazna için 'kahraman silah arkadaşımız' ifadesini kullandı ve ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı diledi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna kaç yaşında, nereliydi, memleketi neresi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirdi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna kimdir?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA BAZNA KİMDİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Düzceli şehitPiyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın şehadet haberi, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından anne Döndü ve baba Ramazan Bazna'ya iletildi.

Düzce Belediyesi ekipleri de Mustafa Bazna'nın ailesinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ile donattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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