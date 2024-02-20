MUSTAFA ALBAYRAK KİMDİR? Ümit Zileli ile neden kavga etti?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu Barometre programında araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak ve gazeteci Ümit Zileli arasında şok edici bir tartışma yaşandı! Tartışma stüdyoyu terk etmeye kadar ilerlerken Mustafa Albayrak'ın kim olduğu merak ediliyor. Mustafa Albayrak kimdir? Olay ne?

MUSTAFA ALBAYRAK KİMDİR?

Jeofizik mühendisi, iş adamı ve araştırmacı yazar olan Mustafa Albayrak, 11 Aralık 1967'de İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Kökeni Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine dayanmaktadır. İlk ve ortaokulu Çeliktepe'de tamamlayan Albayrak, lise eğitimini "Gültepe Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde" (1981-1984) aldı. Ardından, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'ne başladı ve 1990 yılında bu bölümden mezun oldu.

Kasım 2020'de TV100 kanalında Ahu Özyurt'un sunduğu bir programda CHP'li Barış Yarkadaş ile yaşadığı tartışma sonrasında dikkatleri üzerine çeken Mustafa Albayrak, Teknik Elektrik isimli bir gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. İş adamı kimliğinin yanı sıra, "araştırmacı yazar" olarak da bilinen Albayrak, ulusal medyada sık sık televizyon programlarına konuk olarak görünür ve araştırmaları hakkında fikirlerini paylaşır. Bu nedenle, hem televizyon kanallarında verdiği röportajlar hem de yazılarında dile getirdiği düşünceler, farklı haber sitelerinde ve ulusal basında zaman zaman destek veya eleştiri mesajlarıyla yayınlanmaktadır.

MUSTAFA ALBAYRAK VE ÜMİT ZİLELİ NEDEN KAVGA ETTİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada yayınlanan "Barometre" programına Ümit Zileli ve Mustafa Albayrak konuk oldu. Ancak, Kütahyalı'nın sunduğu programda gergin anlar yaşandı.

Araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak, Gazeteci Ümit Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" şeklinde sert ifadelerle yüklendi. Bu sözler üzerine ortam gerildi ve iki isim arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında hakaretler havada uçuştu ve program sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Rasim Ozan Kütahyalı, araya girmekte zorlanarak "İş çığırından çıktı" şeklinde yorumda bulundu.

Küfürlerin neredeyse havada uçuştuğu programda, reklam arasına gidilse de gerginlik sona ermedi. Ümit Zileli, yaşanan tartışmaların ardından canlı yayını terk etti.