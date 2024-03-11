Üye Girişi
Haberler

Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete adım atan Akgedik, birçok başarılı projede imza attı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan adayıdır. Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayları tanıtılmıştı. Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Belediye Başkan adaylarının hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA AKGEDİK KİMDİR?

  • Mustafa Akgedik, 1973 yılında Aladağ Büyüksofulu Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Büyüksofulu Köyü'de, Liseyi Aladağ Pınar Madencilik Lisesi'de okudu.
  • Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimi aldı.
  • 2011 Seçimlerinde Adana İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2012-2013 yılları Çukurova İlçesi Teşkilat Başkanlığı görevini yerine getiren Akgedik, 30 Mart 2014 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimlerde Belediye Başkanı seçildi.
  • Gerçekleştirmiş olduğu başarılı birçok çalışmanın ardından 2019 Yerel Seçimlerinde 2.kez AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı olarak gösterilerek yine belediye başkanı olarak seçildi.
  • 2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete başlayan Akgedik, 2006-2012 yılları arası Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Seçim İşleri Başkanlığı yaptı.
  • Mustafa Akgedik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan adayıdır.

Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?

Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Akgedik Adana Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Sarıaslan kimdir? Memleket Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarıaslan kaç yaşında, nereli? Samed Esen kimdir? Memleket Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Samed Esen kaç yaşında, nereli? Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli? Ömer Özdoğan kimdir? Memleket Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Ömer Özdoğan kaç yaşında, nereli? Eyüp Tunç kimdir? Zafer Partisi İzmir-Bayraklı Belediye Başkan adayı Eyüp Tunç kaç yaşında, nereli? Esra Gündoğar Murat kimdir? Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat kaç yaşında, nereli? Serkan Kantaş kimdir? Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Serkan Kantaş kaç yaşında, nereli? Erdinç Tahtacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayı Erdinç Tahtacı kaç yaşında, nereli? Melih Sağlambaşoğlu kimdir? Deva Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Melih Sağlambaşoğlu kaç yaşında, nereli? Veli Özçelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Veli Özçelik kaç yaşında, nereli? Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli? Uğur Çam kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam kaç yaşında, nereli? Handan Türkoğlu kimdir? Memleket Partisi Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Handan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Umut Orbey kimdir? Memleket Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Umut Orbey kaç yaşında, nereli? Halil Nacar kimdir? AK Parti Adana- Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title