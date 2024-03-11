Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?
2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete adım atan Akgedik, birçok başarılı projede imza attı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan adayıdır. Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayları tanıtılmıştı. Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Belediye Başkan adaylarının hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Mustafa Akgedik kimdir? AK Parti Adana- Aladağ Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA AKGEDİK KİMDİR?
- Mustafa Akgedik, 1973 yılında Aladağ Büyüksofulu Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Büyüksofulu Köyü'de, Liseyi Aladağ Pınar Madencilik Lisesi'de okudu.
- Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimi aldı.
- 2011 Seçimlerinde Adana İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2012-2013 yılları Çukurova İlçesi Teşkilat Başkanlığı görevini yerine getiren Akgedik, 30 Mart 2014 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimlerde Belediye Başkanı seçildi.
- Gerçekleştirmiş olduğu başarılı birçok çalışmanın ardından 2019 Yerel Seçimlerinde 2.kez AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı olarak gösterilerek yine belediye başkanı olarak seçildi.
- 2001 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete başlayan Akgedik, 2006-2012 yılları arası Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Seçim İşleri Başkanlığı yaptı.
- Mustafa Akgedik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan adayıdır.