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Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?
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İYİ Parti'nin Genel Başkanı olan Müsavat Dervişoğlu'nun yaşamı ve politik kariyeri merak konusu oldu. Dervişoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilgileri gündeme geliyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk iş insanı ve siyasetçi olarak dikkat çekiyor. 1 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dervişoğlu, güncel politik gelişmeler ve partisi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu 1 Şubat 1960, Ankara yılında doğmuştur. Türk iş insanı ve siyasetçidir. Aynı zamanda İYİ Parti'nin genel başkanı olarak tanınmaktadır.

Dervişoğlu, Fatsalı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası avukat olup, siyasete ilgi duyan bir aileden gelmektedir. İlkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da aldıktan sonra, lise öğrenimini Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İşletme Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe nedeniyle eğitimine zorunlu olarak ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra, öğrenci aflarından faydalanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 17 Nisan 2017'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yaşanan ayrılıkların ardından, Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'ye katıldı. MHP ve genel başkan Devlet Bahçeli'nin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlaşması, Dervişoğlu ve diğer muhalifleri harekete geçirdi. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 200 kurucu üyesinden biri olarak 2018 Genel Seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi ve bu dönemde parti içindeki önemli pozisyonlarda yer aldı.

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

27 Nisan 2024'teki 5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda, Dervişoğlu ilk turda 370 oy alarak ikinci sırada yer aldı. İkinci turda 570 oyla öne geçti ve üçüncü turda ise 611 oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Göreve başladıktan sonra yaptığı ilk grup toplantısında, yeni anayasa tartışmalarına katılmayacaklarını belirtti ve partiden ayrılan isimlere geri dönmeleri için çağrıda bulundu. Bu süreç, Dervişoğlu'nun liderliğinde İYİ Parti'nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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