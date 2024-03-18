Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli?
Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver merak ediliyor. Ünver'in yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver oldu. Peki, Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli?
MURAT ÜNVER KİMDİR?
- 1964 yılında Kulu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kulu'da tamamladı.
- Önlisans İşletme Bölümü mezunu olan Belediye Başkanı Murat ÜNVER, 3 kız,2 erkek çocuk babasıdır.
- Belediye Başkanlığından önce çiftçilik ve müteahhitlik yapmaktadır.
- 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde Kulu Belediye meclis üyeliği yapmıştır.
- 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Kulu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.