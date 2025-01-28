Murat Soner kimdir? Murat Soner kaç yaşında, nereli? Murat Soner hayatı ve biyografisi!
Magazin gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Soner izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Soner kaç yaşında, nereli? Murat Soner hayatı ve biyografisi! Murat Soner kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Soner hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Soner kimdir? Murat Soner kaç yaşında, nereli? Murat Soner hayatı ve biyografisi!
MURAT SONER KİMDİR?
Murat Soner'in kariyeri, radyo dünyasında başladı. Powertürk Radyo, Radyo Pal FM ve TRT Okul gibi önemli platformlarda programcı ve seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Radyo dünyasındaki tecrübesini dijital platformlara taşıyarak, eleştirilerini etkili bir mizah ve düşündüren analizlerle harmanladı.
Murat Soner'in yaptığı programlar
X Radio - Programcı
TRT Okul - Medyada Sağlık Programı Dış Ses
TRT Okul - Anne & Çocuk Programı Dış Ses
Pal FM - Genel Yayın Yönetmeni & Müzik Direktörü
Powertürk - Programcı
Powertürk TV - Kurumsal Ses
Radio Blue - Programcı
Kral TV - Program Sesi
İstanbul FM - Yayın Sorumlusu - Programcı
Radyo 35 (İzmir)- Programcı
Radyo Ege (İzmir) - Programcı
Radyo Kulüp (Samsun) - Programcı
Genç Radyo (Sakarya) - Programcı
Gözde FM (Yalova) - Programcı
Yalova FM - Programcı
Murat Soner evli ve bir kız çocuğu babasıdır.Murat Soner'in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Murat Soner yıllarca radyo programcılığı ve seslendirme yaptı. Tüm bunların ardından Youtube'a adım attı ve film ile dizi içeriklerini Youtube platformundan yayınlamaya başladı. Soner, "Hile" isimli bir dizide oyunculuk yapan Merak Soner, klasik araba tutkunu Soner bir hayvansever. Soner'in 2 yıl kadar Kanada'da yaşağıdı da biliniyor.