Murat Özdemir tutuklandı mı, ne oldu? Kedilere kezzap atan Murat Özdemir tutuklandı mı?

İstanbul Eyüpsultan'da kedilerin üzerine kezzap dökerek bazı kedilerin ölümüne bazılarının ise, yaralanmasına neden olan Murat Özdemir hakkında savcı 7 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, sanık Özdemir hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi. Kedilere kezzap atan Murat Özdemir tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANDI MI?

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Umut Yıldız duruşmada "Hayvan haklarının gündemde olduğu bu dönemde sanığın vahşice hisle 40'a yakın hayvana zarar verdiği dosyaya sunmuş olduğumuz veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla anlaşılmış olmakla sanık hakkında meydana gelen zarar nazara alınarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın eylemlerinin farklı zamanlarda birden fazla devam ettiği de nazara alınarak eylemleri tasarlayarak gerçekleştirdiği de sabit olduğundan üst hadden cezalandırılmasını her bir zarar gören can için ayrı ayrı ceza almasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

MURAT ÖZDEMİR NE CEZA ALACAK?

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Murat Özdemir'in 17 Temmuz 2023 ve 6 Ağustos 2023 arasında 3 farklı seferde satın almış olduğu yakıcı sülfürik asidi farklı tarihlerde sokak kedilerinin üzerine döktüğünü belirterek kamera görüntüleri ile birlikte sanık Murat Özdemir'in suçunu kabul ettiği vurgulandı. Özdemir'in "Zincirleme olarak bir ev hayvanını veya evcil hayvanları kasten öldürme suçundan 10 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme savunmasını yapması için Murat Özdemir'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.