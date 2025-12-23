Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Övüç'ün sosyal medya hesabından başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanmasının ardından Murat Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi.

Mektubunda hâlâ büyük bir şok yaşadığını ve neden tutuklandığını anlamadığını dile getiren Övüç, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.

"SUÇUMUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Övüç'ün mektubunu köşe yazısına taşıyan Saymaz, sosyal medya fenomeninin mektubunda şu ifadeleri kullandığını yazdı:

"Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel'in gelip beni ziyaret etmesi. Cumartesi gecesi saat 03.20'de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi'nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11'de Küçükçekmece Adliyesi'ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın 'Tutuklansın' demesi beni şok etti. Metris'te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi. Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya'dan Türkiye'ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil."

Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.