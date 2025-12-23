Haberler

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı Haber Videosunu İzle
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Murat Övüç, gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta çarpıcı ifadeler kullandı. Hâlâ yaşananlara inanamadığını ve neden tutuklandığını bilmediğini belirten Övüç, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu dile getirdi.

  • Murat Övüç, sosyal medyada başörtüsü taktığı bir video paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Murat Övüç, avukatı aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu belirtti.
  • Murat Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Övüç'ün sosyal medya hesabından başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Tutuklanmasının ardından Murat Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi.

Mektubunda hâlâ büyük bir şok yaşadığını ve neden tutuklandığını anlamadığını dile getiren Övüç, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.

"SUÇUMUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Övüç'ün mektubunu köşe yazısına taşıyan Saymaz, sosyal medya fenomeninin mektubunda şu ifadeleri kullandığını yazdı:

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

"Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel'in gelip beni ziyaret etmesi. Cumartesi gecesi saat 03.20'de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi'nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11'de Küçükçekmece Adliyesi'ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın 'Tutuklansın' demesi beni şok etti. Metris'te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi. Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya'dan Türkiye'ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil."

Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

sktir git mk topu

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaptığını tasvip etmiyorum ama birileri gibi orasını burasını kestirip toplumun itibar ettiği hanfendi kılığına girseydi acaba yine halkı ki nefret falan filan feşmekan suçlarından tutuklanırmıydı bu iki yüzlülük değilde ne?

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

tipine gdmun lelibonu, topitop !!! sirf tipsizlikten 6 ay yatari var zaten!!

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

yakında gelir merak etme sizin gibilere hasta onlarr

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Mükremin Gezgin ve Mika Raun bu ikisinide en kısa zamanda alınız.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesra ceylan:

Tövbe estağfirullah başörtüsü böyle zulüm görmedi.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Serkan:

suçun belliya kamil……akıllı olun lan açıkta olsa kapalı bacılarımızda olsa dalga geçmeyin….sizene olum….

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title