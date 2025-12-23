Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Murat Övüç, gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta çarpıcı ifadeler kullandı. Hâlâ yaşananlara inanamadığını ve neden tutuklandığını bilmediğini belirten Övüç, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu dile getirdi.
- Murat Övüç, sosyal medyada başörtüsü taktığı bir video paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.
- Murat Övüç, avukatı aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektupta, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu belirtti.
- Murat Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Övüç'ün sosyal medya hesabından başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanmasının ardından Murat Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla gazeteci İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi.
Mektubunda hâlâ büyük bir şok yaşadığını ve neden tutuklandığını anlamadığını dile getiren Övüç, tek isteğinin Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.
"SUÇUMUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Övüç'ün mektubunu köşe yazısına taşıyan Saymaz, sosyal medya fenomeninin mektubunda şu ifadeleri kullandığını yazdı:
"Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel'in gelip beni ziyaret etmesi. Cumartesi gecesi saat 03.20'de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi'nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11'de Küçükçekmece Adliyesi'ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın 'Tutuklansın' demesi beni şok etti. Metris'te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi. Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya'dan Türkiye'ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil."
Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.