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Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
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İBB'ye yönelik ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun, İBB soruşturmasının şüphelilerinden Ahmet Palazoğlu'nun şirketi Adstation Event Medya AŞ'den 21 Şubat 2025 günü gönderilen 600 bin TL için "Bu firmaya hediyelik tespih tasarımı yaparak satmıştım. Bununla ilgili ödemedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı.

"HEDİYELİK TESPİH TASARLAYIP SATTIM"

Ongun, soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya AŞ tarafından 21 Şubat 2025 tarihinde hesabına gönderilen 600 bin TL için "Adstation ile aramızda yalnızca ticari bir ilişki bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım. Bu ödeme de bu ticari çalışmanın karşılığıdır. Tüm işlem belgeleri ve faturalar da mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

"OĞLUMUN BAYRAM HARÇLIĞIYDI"

Adresinde bulunan 13 bin 800 TL'lik nakit paranın kaynağı sorulan Zeynep Ayten Gözdem Ongun, "13.800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı kendimin ve etraftan aldığım borçlardan elde ettiğim ve ihtiyaç anında kullanmak üzere ikametimde bulundurduğum paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu nedenle bu miktarda bir paranın ikametimde bulunması normaldir" dedi.

"İMAMOĞLU YARDIM EDİYOR" DEDİ AMA...

Öte yandan örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı. Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.

"PARA GÖNDERMEZSENİZ İŞLERİNİZ YÜRÜMEZ" TEHDİDİ

Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi. Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

YÜKLÜ ÖDEMELERİN HEPSİ BELGELENDİ

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Kimin 600 bin liralık tespih parası, kiminin 50 dolarlık çantası, kiminin 700 bin liralık rüşvet kol saati. Ama herkes birbirini suçluyor hırsızlıkla. utanmadan!

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Haber YorumlarıSerkan:

Bunu yiyen varmı?

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

AT YALANI SİLKELESİNLER SENİ ARTIK SENDE SİLKELELENLERE DAHİL OLDUN EKO SİLİVRİDE FENA SİLKELENİYOR ARTIK ORDA GURUBUNUZ BÜYÜDÜ

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Haber YorumlarıSerkan:

Vay haline bu güzel ülkemin, bir tarafta asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, diğer tarafta yetim hakkı yiyerek, hırsızlıkla para içinde yüzenler.

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Haber Yorumlarıtanju yenal:

A parti B parti C parti fark etmiyo demekki. Gücü eline alan paraya dayanamıyor 3 günluk dünyada. Kefenin cebi yok ama anlayan yok. Neden dürüst, ahlaklı, vicdanlı, başkalarinin hakkına saygılı, sevgi dolu insanlar olamıyoruz ki ?

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ne guzel Dunya, namaz kilmak icin 600 bin liralik yesbih aldin, nede yakisiyor. Peki bu paranin vergisi odenmismi? Hediye ise sana bu tesbih parasini kim verdi, ne karsiliginda ve acaba namaz kilman icin Cami veya Villada hediye etimi? Diye sorarlar adama. Avrupada veya ABD’de olsa en az 10 yil hapis yatar. Adalet istiyoruz. Simdi anladinizmi niye Siyonist Mason dostlariniz size destek vermiyor.

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Haber Yorumlarınecati tuncer:

he he inandık tespih parası o firmaya bir söylesen benimde tasarımım var ben daha ucuza veririm 500 bin versinler yeter.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Mesele tam anlaşılmamış galiba egemen güçler: bizden başkasının parası olamaz diyor, yarın evinde ekmek bulunanları da tutuklayacak

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Haddini bilmeyenler, bir tespihin araba fiyatına satıldığını hiç duymadınız mı?

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ama vicdanını memleketini satan troller işbaşında

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