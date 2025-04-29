Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ikinci dalga soruşturmasında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı.

"HEDİYELİK TESPİH TASARLAYIP SATTIM"

Ongun, soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation Event Medya AŞ tarafından 21 Şubat 2025 tarihinde hesabına gönderilen 600 bin TL için "Adstation ile aramızda yalnızca ticari bir ilişki bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla bu firmaya hediyelik tespih tasarlayıp sattım. Bu ödeme de bu ticari çalışmanın karşılığıdır. Tüm işlem belgeleri ve faturalar da mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

"OĞLUMUN BAYRAM HARÇLIĞIYDI"

Adresinde bulunan 13 bin 800 TL'lik nakit paranın kaynağı sorulan Zeynep Ayten Gözdem Ongun, "13.800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı kendimin ve etraftan aldığım borçlardan elde ettiğim ve ihtiyaç anında kullanmak üzere ikametimde bulundurduğum paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu nedenle bu miktarda bir paranın ikametimde bulunması normaldir" dedi.

"İMAMOĞLU YARDIM EDİYOR" DEDİ AMA...

Öte yandan örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı. Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.

"PARA GÖNDERMEZSENİZ İŞLERİNİZ YÜRÜMEZ" TEHDİDİ

Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi. Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

YÜKLÜ ÖDEMELERİN HEPSİ BELGELENDİ

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.