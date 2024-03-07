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Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?

Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT ERCAN KİMDİR?

1974 yılında Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde dünyaya gelen Murat Ercan, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans programından mezun olan Murat Ercan, AKP Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı.

Mahalle komisyon başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığında ve AKP'nin çeşitli kademelerinde görev alan Ercan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AKP Sincan Belediye Meclis Üyesi oldu. Ercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat Ercan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin Ankara Sincan Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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