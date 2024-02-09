Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi!

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MURAT ÇEPNİ BEŞTAŞ KİMDİR?

Doğum: 1974 (50 yıl yaşında)

Lise mezunudur. Tutuklanıp ceza evine gönderilmesi nedeniyle üniversite öğrenimi yarım kalmıştır. 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde DEM Parti'den Meral Danış Beştaş ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmuştur.