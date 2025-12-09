Haberler

Murat Cemcir taburcu oldu

İki hafta önce evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı. "Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerle tanınan Cemcir, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in tedavi sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alınan Cemcir'in yaklaşık 2 hafta süren tedavini ardından, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği açıklandı.

Ünlü oyuncu, iç kanama bulgularıyla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmış, yapılan ilk açıklamada Cemcir'in "divertikül kanaması nedeniyle tedavi gördüğü, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği" belirtilmişti.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yoğun bakımda beş gün süren tedavi sürecinin ardından Cemcir, 2 Aralık'ta normal servise alınmıştı. Hastane yönetimi bu süreçte oyuncunun genel durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin kontrollü şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK

Doktorların son değerlendirmeleri doğrultusunda Murat Cemcir'in bugün itibarıyla taburcu edildiği bildirildi. Ünlü oyuncunun, evde istirahat döneminde sağlık ekibi tarafından bir süre daha düzenli olarak takip edileceği öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
