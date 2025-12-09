Murat Cemcir taburcu oldu

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in tedavi sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma alınan Cemcir'in yaklaşık 2 hafta süren tedavini ardından, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği açıklandı.

Ünlü oyuncu, iç kanama bulgularıyla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmış, yapılan ilk açıklamada Cemcir'in "divertikül kanaması nedeniyle tedavi gördüğü, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği" belirtilmişti.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yoğun bakımda beş gün süren tedavi sürecinin ardından Cemcir, 2 Aralık'ta normal servise alınmıştı. Hastane yönetimi bu süreçte oyuncunun genel durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin kontrollü şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK

Doktorların son değerlendirmeleri doğrultusunda Murat Cemcir'in bugün itibarıyla taburcu edildiği bildirildi. Ünlü oyuncunun, evde istirahat döneminde sağlık ekibi tarafından bir süre daha düzenli olarak takip edileceği öğrenildi.