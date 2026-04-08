Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve yapılan alaycı yorumlar kamuoyunda tepki çekerken, Murat Boz da sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine destek verdi.

"BU VİCDAN EKSİKLİĞİDİR"

Murat Boz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dün yaşanan terör saldırısında, canlarını ortaya koymuş kahraman polislerimizle dalga geçildiğini görmek kabul edilemez. Bu bir şaka değil. Bu, vicdan eksikliğidir. Utanç vericidir.”

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK MESAJI

Boz açıklamasının devamında yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek emniyet teşkilatına destek verdi. Ünlü sanatçı mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun. Allah güvenlik güçlerimizi korusun, başımızdan eksik etmesin.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan terör saldırısı sırasında polislerle ilgili alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.