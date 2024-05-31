Mulan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Mulan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mulan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mulan filmini izleyecek olanların merak ettiği Mulan konusu nedir, Mulan oyuncuları kimler ve Mulan özeti gibi konuları inceliyoruz.

Mulan FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mulan filminde Yifei Liu, bir savaş gazisi olan ve Tzi Ma tarafından oynanan Hua Zhou'nun kızı Hua Mulan rolünü canlandırıyor. Bir Hun işgalini engellemek için askerlik hizmetine çağırılan Mulan'ın babası evin tek erkeğidir. Babasının askere gitmesine gönlü razı gelmeyen Mulan, babasının evde kalmasını ister ve saçlarını aynı bir erkek gibi yaparak askere gider. Askerde Ping adını alan Mulan, Hunlar ile girdikleri savaşta zekâsını kullanarak Çin ordusunun galip gelmesini sağlar.

Filmde Komutan Tung rolünde Donnie Yen, Cheng Honghui rolünde Yoson An, orijinal animasyon filminde olmayan bir karakter olan Xian Lang rolünde Gong Li, Bori Khan rolünde Jason Scott Lee ve imparator rolünde ise Jet Li oynuyor. Mulan'ın animasyon filmindeki ejderhası bu filmde olacak mı olmayacak mı henüz tam olarak bilinmiyor.

Film, Barry Cook ve Tony Bancroft'un yönettiği 1998 animasyon filmine dayanıyor ve Disney'in Orman Çocuğu, Güzel ve Çirkin, Dumbo ve Aladdin gibi aksiyon klasiklerinden yaptığı canlı aksiyon film uyarlamalarını takip ediyor. İlk çıktığı yıllarda ortalığı kasıp kavuran ve yıllar içerisinde kült haline gelen bu Çin merkezli Disney filmi, 27 Mart 2020 tarihinde bizlerle buluştu.