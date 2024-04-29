Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kim? Muhteşem Yedili filmi konusu, oyuncuları ve Muhteşem Yedili özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Muhteşem Yedili filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Muhteşem Yedili filmini izleyecek olanların merak ettiği Muhteşem Yedili konusu nedir, Muhteşem Yedili oyuncuları kimler ve Muhteşem Yedili özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sanayici Bartholow Bogue ( Peter Sarsgaard)'un ölümcül kontrolü altındaki sakin Rose Creek kasabasının umutsuz halkı, kendilerini korumak için yedi kanun kaçağıyla anlaşır; ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta- Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo), ve Red Harvest (Martin Sensmeier) yer almaktadır. Gelecegini bildikleri vahşi hesaplasma icin sehri hazirlarken, bu yedi parali asker kendilerini paradan daha fazlasi icin savasirken bulurlar.