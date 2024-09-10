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Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir?

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Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'muhatap' kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı merak ediliyor. 'Muhattap' mı, 'muhatap' mı doğru? TDK'nın bu konudaki açıklaması haberimizde yer alıyor.

'Muhatap' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Muhatap kelimesi, "kendisine hitap edilen, bir konuda muhatap alınan kişi" anlamına geliyor. Örneğin, bir kişinin bir konuda konuştuğu, sorular yönelttiği veya bir duruma ilişkin karşısındaki kişi "muhatap" olarak adlandırılıyor. Peki, Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? İşte detaylar...

MUHATAP NASIL YAZILIR?

Muhatap kelimesinin doğru yazılışı TDK'ye göre 'muhatap'tır.

Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir?

MUHATAP NE DEMEK?

Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse anlamına gelir. Arapça bir sözcüktür.

ÖRNEK CÜMLELER

  • Müşteri hizmetlerinde bana yardımcı olacak bir muhatap bulamadım.
  • Toplantıda sorunları dile getirdim, ancak muhatap alınmadığımı hissettim.
  • Resmi işlemler için muhatap kişiyle görüşmemiz gerekiyor.
  • Şikayetlerimizi iletmek için muhatap bir yetkili bulmak zorundayız.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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