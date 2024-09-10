Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir?

'Muhatap' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Muhatap kelimesi, "kendisine hitap edilen, bir konuda muhatap alınan kişi" anlamına geliyor. Örneğin, bir kişinin bir konuda konuştuğu, sorular yönelttiği veya bir duruma ilişkin karşısındaki kişi "muhatap" olarak adlandırılıyor. Peki, Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? İşte detaylar...

MUHATAP NASIL YAZILIR?

Muhatap kelimesinin doğru yazılışı TDK'ye göre 'muhatap'tır.

MUHATAP NE DEMEK?

Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse anlamına gelir. Arapça bir sözcüktür.

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