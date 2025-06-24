8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra CHP'ye geri dönme kararı aldı. İnce'nin, bugün yapılacak grup toplantısında partiye resmen katılması ve CHP rozetinin takılması bekleniyor. Peki, Muharrem İnce CHP'ye geri mi döndü?

MUHARREM İNCE CHP'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Muharrem İnce bugün TBMM'de yapılacak CHP grup toplantısına katılarak resmen partiye dönecek. İnce'ye CHP rozetini, bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Bu gelişme, sadece CHP içinde değil, Türk siyasetinde de dikkatle takip ediliyor.

Muharrem İnce, 2002-2018 yılları arasında CHP Yalova Milletvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2010-2014 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 2014 ve 2018 yıllarında CHP Genel Başkanlığına aday oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı.

CHP'den istifa ettikten sonra 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kuran İnce, 2023 seçimlerinde de adaylığını açıklamış ancak daha sonra yarıştan çekilmişti. Şimdi ise yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra CHP'ye dönüşü, siyasette yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

Memleket Partisi'nin de Temmuz ayında yapılması planlanan kurultayla kendini feshetmesi bekleniyor. Bu süreçte İnce'nin CHP'de üstleneceği olası görevler de şimdiden merak konusu oldu. Ancak İnce, yaptığı açıklamada herhangi bir görev talebinde bulunmadığını, parti yönetiminin vereceği her görevi kabul edeceğini belirtti.