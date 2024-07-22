Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem (Aşure) ayının bitmesine kaç gün kaldı?

Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayıdır ve Hicri takvimde önemli bir yer tutar. Müslümanlar, aşure ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, ayrıca farklı kültürlerde ve coğrafyalarda çeşitli tatlıların yapılmasıyla da bilinir. Aşure tatlısı, bu günün anısına yapılır ve paylaşılır. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayının bitmesine kaç gün kaldı?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sene 7 Temmuz günü başlayan Muharrem ayı, 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlaması ile noktalanacak.

AŞURE AYI NEDİR?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, ayrıca farklı kültürlerde ve coğrafyalarda çeşitli tatlıların yapılmasıyla da bilinir. Aşure tatlısı, bu günün anısına yapılır ve paylaşılır.