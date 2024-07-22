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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem (Aşure) ayının bitmesine kaç gün kaldı?

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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem (Aşure) ayının bitmesine kaç gün kaldı? Muharrem ayının bitiş tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. İslam alemi için önemli olan Muharrem ayı, hangi tarihte sona erecek ve kaç gün kaldı? Bu ve benzeri soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayıdır ve Hicri takvimde önemli bir yer tutar. Müslümanlar, aşure ayının ne zaman biteceğini merak ediyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, ayrıca farklı kültürlerde ve coğrafyalarda çeşitli tatlıların yapılmasıyla da bilinir. Aşure tatlısı, bu günün anısına yapılır ve paylaşılır. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayının bitmesine kaç gün kaldı?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sene 7 Temmuz günü başlayan Muharrem ayı, 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlaması ile noktalanacak.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem (Aşure) ayının bitmesine kaç gün kaldı?

AŞURE AYI NEDİR?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, ayrıca farklı kültürlerde ve coğrafyalarda çeşitli tatlıların yapılmasıyla da bilinir. Aşure tatlısı, bu günün anısına yapılır ve paylaşılır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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