Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2025 Aşura Günü ne zaman?

Muharrem ayında oruç tutmak, dua etmek ve dini vecibeleri yerine getirmek isteyenler için bu tarihin netleşmesi büyük önem taşıyor. Peki, Muharrem ayı 2025 yılında tam olarak hangi gün başlıyor ve ne kadar sürecek? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilir ve 2025 yılı için bu kutsal ayın başlangıcı 26 Haziran Perşembe günü olarak duyuruldu.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aynı zamanda Muharrem ayının 10. günü olan Aşura Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, hem Sünnî hem de Şiî mezheplerde farklı ibadet ve anma şekilleriyle değerlendiriliyor. Sünnîler oruç tutarken, Şiîler özellikle Kerbela olayını anmak adına matem ritüelleri gerçekleştiriyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet'in açıklamasına göre, Muharrem ayı 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreç boyunca hem bireysel hem toplumsal düzeyde dini duygular yoğun olarak yaşanacak.