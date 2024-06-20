Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen ve gündüz kuşağının en popüler programlarından biri. Ancak, bayram tatili boyunca yayınlanmayan programla ilgili olarak izleyiciler, ' Müge Anlı sezon finali yaptı mı?' sorusunu merak ediyor. MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Müge Anlı sezon finali mi yaptı? İşte detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bayram boyunca ekranlarda yer almadı ve programın 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapması planlanıyor. Geçen yıl 23 Haziran'da sezon finali yapan program, yeni sezona 4 Eylül'de geri dönmüştü.