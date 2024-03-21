Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni günde bir başka kaos ile gündem oluyor. Bu kez programa katılan 18 yaşındaki 1 çocuk annesi Nehir, "Kocam dediğim sevgilim, annemle kaçtı" dedi. Canlı yayına bağlanan damat ve anne iddiaları reddederken Nehir'in söyledikleri ağızları açık bıraktı. Müge Anlı'da sevgilisi annesi ile kaçan genç kız neler söyledi? Kızının sevgilisi ile kaçan anne hamile mi? İşte detaylar...

GENÇ KADIN NE DEDİ?

Resmi nikahı olmadığı Selahattin ile bir süredir aşk yaşadığını ve ilişkilerinden bir bebekleri olduğunu söyleyen Nehir, "24 yaşındaki sevgilim, 40 yaşındaki annem Şirin'le kaçıp bana hakaretler etti. Kaçtıktan sonra bana attığı mesajlarda 'Biz birbirimizi sevdik, sen bana vermediğin ilgiyi annen verdi. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Kaçmamızı annen istedi, biz mutluyuz. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi" diyerek şaşkına çevirdi.1 yaşında bebeği olduğunu söyleyen Nehir, anne ve sevgilisinin kaçarken kendisinin biriktirdiğini 2 burma bileziği ve 11 bin TL'yi de aldıklarını ileri sürdü.

KIZININ SEVGİLİSİ İLE KAÇAN ANNE HAMİLE Mİ?

Anlattıklarıyla akıllara durgunluk veren Nehir, "Bir araya geldiklerinde çok samimi olurlardı. Kaçtıklarında bana uygunsuz bir video atıp sonra sildiler. Beni öz annem sırtımdan bıçakladı. Beni yaşayan bir ölüye döndürdüler. Annem kaçtıktan sonra bana Selahattin 1 aylık hamile olduğunu söyledi. Selahattin, annemle benim aramda uyur yüzünü de anneme dönerdi" deyince Müge Anlı yayından sesi alarak "Hayır hayır bunları söyleme" dedi.

Telefonla canlı yayına bağlanan Selahattin ve anne Şirin ise hakkındaki tüm söylentileri reddetti. Anne, kızının hamilelik iddiasının da gerçek olmadığını belirtti.