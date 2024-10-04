MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 4 Ekim Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaybının 20. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı.

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Milyonlarca lira vaadi ile dolandırıcılık iddiası...'2018 yılında 200 bin TL'mi aldı'

İzleyici, Hasan'ın 2018 yılında 200 Bin TL kendisini dolandırdığını, ona inanıp aile yadigarı evini kaybettiğini anlattı.

42 yaşındaki Selçuk Aydın'dan 9 gündür haber yok.

42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı işyerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Kısa sürede haber geldi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu öğrenildi.

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