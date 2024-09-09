MÜGE ANLI CANLI İZLE! 9 Eylül Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Annesinin ölümünü şüpheli bulan evlat canlı yayında... 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı gelmiş, merhumun ölümünden sorumlu tutulan eş Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti. Cinayet itirafının ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler stüdyoya gelerek Sebile Hanım ve sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında göz altına almıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan adliyeye sevk edildi.

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Osman Bey baldızı Rasime'nin Sebile ve Mustafa ilişkisini bildiği halde sustuğunu her şeye göz yummak zorunda kaldığını anlattı. Osman Keleş, "çocuk, Mustafa'nın hazırladığı sudan şüpheleniyor bunu inceletmek için alıyor. Mustafa bundan şüphelenip çocuğunu dövüyor. Suyu da çöpe atıyor. Bünyamin çok şey biliyor.' dedi.

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Ali Bey, bu ilacın satışının kanunen yasak olduğunu, Mustafa'nın ise 2 yıl önce çiftlikte bu ilacı görüp (1 litre) çaldığını anlattı. Bünyamin Bey annesinin mezarının açılmasını istediğini ama programa tek başına geldiğini arkasında bir kişinin bile olmadığını söyledi.