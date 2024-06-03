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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 3 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Müge Anlı'nın 3 Haziran tarihli canlı yayınına erişmek isteyen izleyiciler için izleme linki paylaşıldı. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Müge Anlı'nın 3 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 3 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Yuvasına dönme kararı alan Lamia, "ailem her şeyden daha değerli, benim başım yanmıştı bu yüzden ablamı ve kardeşimi düşündüm. Ailemin başına bir şey gelmesinden korktum" dedi. Lamia dün bağlanan kişinin Murat'ın annesi değil ablası olduğunu, 1 Haziran'da nikah tarihi almadıklarını, söyledikleri her şeyin yalan olduğunu ifade etti.
  • Sosyal Hizmetler ekipleri Zeliha Hanım'ı yeni yuvası olan misafirhaneye götürmek için mahalleye geldi. Komşularıyla vedalaşan Zeliha Hanım yeni yuvasına gitmek için yola çıktı. Zeliha Hanım yeni yuvasında ilk yemeğini yedi ardından da oğlunun battaniyesine sarılarak hasret giderdi.
  • Ölüm korkusu yaşayan Selin Öztürk öldürüldü mü? Dağ başındaki tehdit ile kaybı arasında bağ var mı?
  • Tolga Bey, Selin'in taksici Emrah'ın parasını yediğini, Emrah'ın hesap sorduğunu ona kızı tanımadığını, Muhammed'in tanıdığını söylediğini, taksicinin "sen mi yedin parayı Muhammed" diye sorduğunu, anlattı. Merve Hanım Muhammed ve Tolga'nın olanı olduğu gibi aktarmadığını belirtti.
  • Selin Öztürk'ün kızıl saçlı arkadaşı konuştu. 'Arkadaşım kaybolduktan sonra annesi saçlarını yaptırdı'
  • Havva Nur Hanım, Selin'in annesinin Selin kaybolduktan sonra saçlarını yaptırdığını, onun bulunduğunu düşündüğünü, anlattı. Havva Nur Hanım, "bir şey biliyorlarsa söylesinler. Yasaklı madde gönderdiler tuz çıktı, böyle olaylar varken 1500 lira Selin için çok komik para, kredi kartı için bu para için bunlar olmaz. " dedi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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