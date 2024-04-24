Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Nisan yayını için canlı izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 24 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Üniversiteden kaydını sildirip kayıplara karıştı. Kaybının 38. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Müge Anlı Belemir'e "arkadaşlarından biri senin tehlikede olduğunu söyledi" dedi. Belemir bunun doğru olmadığını, şu an da emniyette olduğunu, canlı yayında konuşmak istemediğini söyledi. Müge Anlı üniversiteden neden kaydını sildirdiğini sorguladı. Belemir konuşmak istemedi.

İlişki yumağı içinde kalan küçük bir çocuk. Üvey oğlu ile kaçan anne canlı yayında.

Üvey oğlu ile kaçan Tuğçe bugün stüdyoya geldi. Karı koca canlı yayında yüzleşti. Tuğçe Hanım Mustafa ve diğer çocuğun hiçbir zaman kendisine anne demediğini, abla dediklerini, o çocuklarla büyüdüğünü, videoda kendisinin de 18 yaşında olduğunu söyledi. Müge Anlı "Bu yaptığınız çocuk istismarı. Siz o çocukların annesi sıfatındasınız" dedi.

Aile Bakanlığı yayını ihbar kabul etti. Uzmanlar 8 yaşındaki çocuk için devrede.

Mustafa Bey böyle bir şeyin yaşanmasını doğru bulmadığını ama Tuğçe'ye aşık olduğunun gitmeyi seçtiğini ifade etti. Aile Bakanlığı'nın yayını ihbar kabul ettiğini ve 8 yaşındaki çocuk için uzmanların devrede odluğunu belirtti.

''Stajyer avukatım'' diyen sevgilisine güvendi. 22 yaşındaki Kübra'yı 550 bin TL'den eden aşk.

Kadir Anılcan, Kübra'ya 430 Bin lira borcu olduğunu kabul etti. Kübra Hanım Kadir'in bir yıldır kendisini oyaladığını belirtti.

Duygu Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi. ''Kızımı öldürdüler, yaşıyor olsa ses verirdi.''

İzmir Karabağlara bağlı Kavacık köyünde yaşayan 39 yaşındaki bir çocuk annesi Duygu Yılmaz'a bir yıldır ulaşılamıyor. Anne Naciye Şekeroğlu "kızımı öldürdüler, yaşıyor olsa ses verirdi" iddiasında bulunarak Müge Anlı'ya başvurdu.

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