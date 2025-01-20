MÜGE ANLI CANLI İZLE 20 OCAK | ATV canlı yayın bilgileri! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 20 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

1 Şubat 1998'de henüz bir buçuk yaşındayken Adana'nın İstiklal Mahallesine bırakılan 28 yaşındaki Çilem Karakoç, hiç tanımadığı biyolojik ailesine kavuşmak için stüdyoya geldi. Çilem'in kardeşi olduğunu düşünen izleyici Abdurrahman Bey dün yayına bağlandı. Bugün ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. 28 yıllık aile hasreti Müge Anlı'da son buldu. Çilem hiç görmediği ağabeyine canlı yayında kavuştu.

Çilem Karakoç aile üyelerine bir bir kavuşuyor. Şimdi de Çilem'i kucaklamak için kardeşleri Neslihan ve Ümmühan Hanım geldi. Kardeşlerine kavuşan Çilem, 'DNA testine gerek yok' dedi.

Zekiye Aydın'ı en son yeğeninin aldığı konuşuldu. Mustafa Önel, kardeşi Adil'in halasını son gören kişi olması ve icra vs hepsinin tesadüf olduğunu ileri sürdü. Davut Bey, Mustafa'ya Edirne'ye gidip gitmediğini sordu. Mustafa Önel konuyu değiştirerek Ayşe ameliyat olduğunda ona annesinin baktığını söyledi.

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