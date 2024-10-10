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MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 10 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 10 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlatıldı.

Selma Gündoğdu tarafından yaklaşık 2 milyon TL dolandırılan İbrahim Bey de canlı yayında pişmanlığını dile getirmişti. İzmir Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yayını ihbar kabul ederek Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlattığı açıklandı.

Sevgilisinin ailesine şantaj yaptığını söylemişti. ''Tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık'' suçlamaları ile gözaltında.

Banu Çelen, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 Milyon TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya gelmişti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü ekiplerince Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile bulundu. 12 yaşındaki kızına günler sonra kavuştu.

12 yaşındaki kız, günler sonra Müge Anlı izleyicisi tarafından bulunarak emniyete götürüldü. Çocuk şubede verdiği ifade de iki isimden bahsetti.

76 yaşındaki Şemsettin Emecen öldürüldü mü?

İstanbul Bayrampaşa'da şüpheli ölüm. Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Tülay Hanım, vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci karısı Havva'nın üzerine yaptığını, ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirtti.

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