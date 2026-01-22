Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü
İstanbul Kartal'da baygın halde bulunan kadına müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri, hastanın yakını tarafından tehdit edildi. Sağlık görevlilerine kaldırım taşıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
- Kartal'da baygın bir kadına müdahale eden sağlık ekipleri, hasta yakını tarafından kaldırım taşıyla tehdit edildi.
- Baygın kadın, ambulans yerine taksiyle hastaneye götürüldü.
- Olay anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kartal'da baygın kadına müdahale eden sağlık ekipleri, hasta yakını tarafından tehdit edildi.
Edinilen bilgilere göre bir kadının baygınlık geçirmesi üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadına müdahale ettiği sırada, hasta yakını olduğu öğrenilen bir kişi ekiplere tepki gösterdi. Şüpheli, kaldırım taşını eline alarak sağlık çalışanlarını tehdit etti.
HASTAYI TAKSİYE TAŞIDILAR
Çevrede bulunanların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. Yaşanan olayın ardından baygın kadın, ambulansla değil taksiyle hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.