Haberler

Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü

Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü Haber Videosunu İzle
Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kartal'da baygın halde bulunan kadına müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri, hastanın yakını tarafından tehdit edildi. Sağlık görevlilerine kaldırım taşıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

  • Kartal'da baygın bir kadına müdahale eden sağlık ekipleri, hasta yakını tarafından kaldırım taşıyla tehdit edildi.
  • Baygın kadın, ambulans yerine taksiyle hastaneye götürüldü.
  • Olay anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kartal'da baygın kadına müdahale eden sağlık ekipleri, hasta yakını tarafından tehdit edildi.

Edinilen bilgilere göre bir kadının baygınlık geçirmesi üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadına müdahale ettiği sırada, hasta yakını olduğu öğrenilen bir kişi ekiplere tepki gösterdi. Şüpheli, kaldırım taşını eline alarak sağlık çalışanlarını tehdit etti.

HASTAYI TAKSİYE TAŞIDILAR

Çevrede bulunanların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. Yaşanan olayın ardından baygın kadın, ambulansla değil taksiyle hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gamze Eğri
Haberler.com / Yaşam
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAda Zaman:

Ülkenin 24 senedir sermensefil olmasının sebebi bu cehalet..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerkee Can:

ne 24 ü 1923 ten beri ergenmisin sen

yanıt14
yanıt14

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı